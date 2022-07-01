Лицом к событию. Змеиный выпстил жало

Украина отправила Россию с острова Змеиного вслед за ее кораблем. Россия делает вид, что уход был добровольным. Месть не заставляет себя ждать. В гостях: военные эксперты Юрий Федоров и Александр Коваленко, политический аналитик Андрей Колесников.