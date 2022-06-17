МВД Грузии объяснило отказ во въезде блогеру Инсе Ландер её делом о терроризме

МВД Грузии не пустило в страну блогера из Кабардино-Балкарии Инсу Ландер из-за того, что в России на неё завели дело о терроризме. Об этом говорится на сайте ведомства.
"Если человек не подпадает под условия законодательства Грузии, в том числе угрожает безопасности страны или преследуется за международные преступления, такие как терроризм, контрабанда наркотиков и торговля людьми, ему может быть отказано во въезде", — отмечается в сообщении.
Ландер, которую ФСБ обвиняет в содействии террористической деятельности из-за переписки во "ВКонтакте" в 2014 году, сбежала из-под домашнего ареста и 12 июня перешла российскую границу в районе Верхнего Ларса. Грузинские пограничники не пропускают её в страну– ей приходится ночевать в нейтральной зоне между двумя странами, сообщает Кавказ.Реалии.
Посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра сообщил, что литовские власти готовы перевезти Ландер в Вильнюс и предоставить ей визу в случае, если решится вопрос на грузинской границе.
В России Ландер грозит срок и заключение в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста.
- Инсу Ландер, которая в последние годы жила в Москве, задержали в Баксане, куда она приехала к родственникам, 9 декабря и отвезли на допрос в управление ФСБ в Нальчике, а затем отправили под домашний арест. Неделю спустя ее внесли в список сторонников терроризма и экстремизма Росфинмониторинга.
- Перед арестом блогер занималась расследованием возможных злоупотреблений благотворительного фонда, возглавляемого высокопоставленным чиновником из Кабардино-Балкарии. Правозащитники считают уголовное преследование Ландер политически мотивированным.