Без подушек безопасности. Lada как отражение экономики России

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Рекомендация исполнительного органа Евросоюза теперь будет обсуждаться лидерами 27 стран во время саммита на следующей неделе в Брюсселе. Для начала переговоров о вступлении требуется единогласное одобрение всех стран-членов ЕС.

Вчера в Киеве побывали лидеры Франции, Италии, Германии и Румынии, которые поддержали заявку Украины на членство в Европейском союзе. Однако в Евросоюзе есть страны, которые до сих пор выступали против принятия Украины в ЕС. Но, конечно же, главной темой обсуждения на киевских переговорах было отражение российской агрессии против Украины, в частности, поставки странами НАТО необходимого сейчас украинской армии оружия. Согласно сообщениям в прессе, эти поставки идут значительное медленнее и в меньших объемах, чем хотели бы в Киеве. Однако военные эксперты и политологи указывают, что для того, чтобы освоить некоторые виды вооружений нужны недели, если не месяцы, о некоторых поставках, возможно, просто не сообщается, чтобы обеспечить доставку оружия в район боевых действий.

Побывавшие в Украине европейские лидеры посетили город Ирпень в Киевской области, где, как и во многих других населенных пунктах, находившихся под оккупацией российских войск, зафиксированы многочисленные случаи военных преступлений. В России отказываются признавать не только сам факт таких преступлений, но и их возможность. Об этом в интервью корреспонденту BBC Стиву Розенбергу говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Звезда нынешнего Экономического форума в Петербурге – глава "Газпрома" Алексей Миллер, с удовольствием рассказывающий публике о строительстве недействующего сейчас газопровода "Северный поток -2", о проблемах с турбинами, производства ушедшей из России фирмы Siemens, ну и, конечно, о росте цен на нефть и газ из-за перехода на спотовые контракты вместо долгосрочных. Аккурат к ПЭФ издание "Проект" и ФБК опубликовали расследование о недвижимости стоимостью многие сотни миллионов долларов, принадлежащей главе государственной компании Алексею Миллеру.

Владимир Путин на полтора часа перенес свое выступление на ПЭФ из-за хакерских атак, нарушивших систему пропуска на пленарное заседание. А вчера Путин провел специальное совещание по проблемам развития отечественного автопрома.

Путин у власти в России уже больше 20 лет, но, если послушать министра финансов Антона Силуанова, за это время в стране не научились делать в достаточных количествах даже электроподъемники для автомобильных окон.

В очередной раз, конечно же, всплыла идея пересадить госчиновников на машины российского производства. Ну а АвтоВаз запустил продажу автомобилей линейки Granta Classic 2022, которые стоят почти на 110 тысяч рублей дешевле, чем в прошлом году. Снижение цены объясняется тем, что в комплектации новой модели нет подушек безопасности, кондиционера, системы ABS и других компонентов.

Бывший футболист Игорь Денисов в интервью спортивному журналисту Нобелю Арустамяну рассказал, что обращался к Владимиру Путину с просьбой остановить войну в Украине. Денисов – один из самых ярких российских футболистов своего поколения, был чемпионом России в составе «Зенита» и "Локомотива", вместе с "Зенитом" выиграл кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Сейчас он обеспеченный бизнесмен, детский тренер, отец четверых детей. Ему есть, что терять. Но говорить открыто о своем отношении к войне в Украине он не побоялся.

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