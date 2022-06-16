"Надо отрезать эту кишку". Украина может ударить по Крымскому мосту

Лидеры Германии, Италии и Франции Олаф Шольц, Марио Драги и Эммануэль Макрон прибыли в Киев сегодня утром - впервые с начала российского вторжения в феврале. Они ехали на поезде - небо над Украиной закрыто из-за войны. В Киев приехал также президент Румынии Клаус Йоханнис. Все четверо посетили город Ирпень, который месяц находился под российской оккупацией.

Дата визита, по всей видимости, приурочена к завтрашнему заседанию Еврокомиссии, на котором будет обсуждаться вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Заявления европейских лидеров о "неизбежности" мирных переговоров c Москвой в Украине встречают резкой критикой, напоминая, какой огромный ущерб Россия уже нанесла Украине и как часто Кремль не выполняет данные им обещания. В Киеве настаивают на ускорении поставок обещанного Западом оружия, которое позволит одержать решительную военную победу над российской армией. Украинские военные уверены в своих силах и намерены продолжать действовать со всей решительностью. Целью ударов украинских войск может стать и недавно построенный Крымский мост.

На брифинге Марии Захаровой на экономическом форуме в Петербурге корреспондент телеканала CNN долго пытался добиться ответа на вопрос по поводу российского вторжения в Украину. Он несколько раз пытался перефразировать вопрос, чтобы, наконец, добиться прямого ответа. В какой-то момент человек, представившийся редактором газеты «Общество и Экология» и председателем землячества выходцев из Донбасса в Петербурге, прервал журналиста CNN, потребовал не задавать Захаровой «неправильных вопросов» и поговорить с жителями Луганска и Донецка о том, что в реальности там происходит. Захарова воспользовалась моментом и в традиционно для нее хамоватой форме предложила американскому корреспонденту взять интервью от этого человека.

Редактора газеты «Общество и Экология», взять интервью у которого "повелела" Захарова, зовут Сергей Лисовский, не путать с медиаменеджером, бывшим сенатором, ныне депутатом думы Сергеем Лисовским. Газета ежемесячная, выходит в Петербурге тиражом в 5 тысяч экземпляров, распространяется бесплатно. Гордится благодарностями от госчиновников и депутата Думы Виталия Милонова. Публикует не только материалы на экологические темы, но и подборки стихов. Вот по этой ссылке - одна из них. Автором является Владимир Хроменко - спецкор "Общества и Экологии" в Думе, член Союза писателей России, лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» 2007 года в номинации «Гражданская лирика», награжден фарфоровой статуэткой. Почитайте, не пожалеете. Там и о Крыме, и о Донбассе, и о любви.

Клип на песню «Украина» российской группы «Ногу свело» за несколько дней собрал миллионы просмотров. Вот как лидер группы Максим Покровский отвечает на вопрос, для российской или для украинской аудитории предназначены антивоенные песни последнего альбома группы.

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