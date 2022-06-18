Очередная перекройка границ на территории бывшего СССР "историка" Владимира Путина. Президент России опять пытается оправдать войну в Украине и делится своими незавершенными имперскими планами. На веселых поминках Санкт-Петербургского форума глава государства призывает крупный бизнес не уезжать из России.

Владимир Зеленский сдает вступительные экзамены в Евросоюз и вводит визовый режим с Россией. Впервые в Киеве: Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги.

Похороны солдат и офицеров, погибших в Украине со стрельбой караула и заметками в прессе и соцсетях губернаторов. Сбор информации о потерях ВС России – нарушение гостайны и уголовная статья. Что скрывают власти от народа и родителей погибших срочников и контрактников?

Не всем по душе новая российская журналистика в соцсетях и на платформе YouTube. Звезды-видеоблогеры против классических масс-медиа. За кем будущее в гонке новых информационных технологий?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с предпринимателем Дмитрием Потапенко, правозащитником Сергеем Кривенко, медиаменеджером и экс-главным редактором газеты "Коммерсант" Андреем Васильевым.

Видеоверсия программы