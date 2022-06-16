Талибы и робот Дуняша. Соцсети о питерском экономическом форуме

В Санкт-Петербурге продолжается традиционный международный экономический форум. Когда-то ПМЭФ был одной из визитных карточек путинского режима, но, кажется, времена поменялись и уже плохо понятно, а зачем он вообще нужен.

Конечно, самые лояльные комментаторы что есть сил бодрятся.

Алексей Мухин:

Информация о том, что Россия находится в международной изоляции, мягко говоря, оказался не соответствующим действительности.

На форуме представлены многие европейские страны - Франция, Италия. Есть представители США и Канады. Конечно, приехали из КНР, Индии, Египта, ОАЭ, Турции и т.д. Наши партнеры с Кубы, из Венесуэлы и других стран - постоянные участники ПМЭФ.

Есть и экзотика - представители "Талибан" (запрещенная в РФ организация). Удивительно, но факт.

Всё это, повторюсь, говорит о том, что Россия - открытая площадка для диалога: экономического, политического и гуманитарного.

Владимир Аватков:

Вопреки нашумевшей и раздуваемой Западом российской "изоляции", северную столицу России посетят делегации 69 государств. Да каких государств!

Среди участников - Беларусь, Казахстан, Индия, Иран, Китай, Турция, страны Африки, Ближнего Востока и даже некоторые государства Европы.

Россию пытались закрыть и отменить, а она все равно прорывается вперёд и собирает вокруг себя заинтересованные в суверенном сотрудничестве государства.

Вектор этого сотрудничества сильно изменился. И это заметно даже по составу участников ПМЭФ: теперь во главе угла для России страны Незапада, в том числе Ближний и Постсоветский Восток. Все остальное - маловажно и вторично.

Но в то же время сильно ощущение, что в Петербурге происходит какой-то странный трэш.

Никита Могутин:

Изучил программу грядущего ПМЭФ-2022 и спешу поделиться деталями с вами. Итак, если вы готовы выложить 960 тысяч рублей за билет, то вот, что вас ждёт с 15-го по 22 июня:

Главы ЛНР и ДНР,

Захарова,

Талибы,

Вован и Лексус,

Киркоров.

Теперь главное – не дать талибам [забить] камнями последних местных эскортниц.

Ну и Филиппа Бедросовича.

Константин Калачёв:

Питерский международный экономический форум уже не торт.

Пишут, что эскортниц в этот раз не хватало.

Бронировать приходилось заранее по ценам завышенным.

Понаехали люди с низкой социальной и моральной ответственностью.

Чисто развлечься в городе Петра.

А тут такое.

Sic transit…

Георгий Чентемиров:

Представители запрещенного в России террористического движения «Талибан» прибыли на 25-й Петербургский международный экономический форум. Что? ЧТО?!

Слушайте, до такого, мне кажется, даже Пелевин с Сорокиным не смогли бы додуматься.

Любовь Соболь:

Путинская Россия, 2022 год:

Навального перевели в колонию строгого режима, а талибы разгуливают по питерскому международному экономическому форуму. Просто жесть

Дмитрий Аграновский:

Абсолютно не понимаю удивления некоторых экспертов от прибытия представителей "Талибана" (организация запрещена в РФ) на ПМЭФ. Талибы что, хуже США? Они за всю свою историю убили меньше людей, чем американцы убивают за день. А спокойствие и мир в Афганистане для нас очень важны. Так что, добро пожаловать в Россию!

Илья Шепелин:

Хах. Помимо Талибана и ДНР, в петербургском экономическом форуме участвуют еще и Вован с Лексусом) В программе форума они так и записаны — «пранкеры»)

Смешно — с одной стороны. А с другой — почему остальные участники пранкерами не подписаны?) Тоже приколисты достойные

Да и вообще «п» теперь — это не «петербургский», а — «пранкерский» форум

Наталия Осипова:

Дважды Филипп Бедросович Киркоров отказался отвечать на вопрос об СВО на ПМЭФ.

У меня два вопроса, встречных:

1) что там делает Киркоров, кроме того, что превращает ПМЭФ в цирк и демонстрирует широкие возможности сочетать нелояльность стране и принадлежность к ее элите?

2) кто его туда пустил, после всего?

Отвечать можно один раз.

Впрочем, вряд ли ответ будет.

Так и живем, безответно любящие страну. А страна любит Филиппа Бедросовича, который ее - не.

Как-то так.

Кристина Потупчик:

Журналисты на ПМЭФ решили принудить Киркорова к гражданской позиции. Нашли до кого докопаться, чтоб новость сделать. Ну, идите ещё у соды говорящей коммент попробуйте взять, у моржа газпромовского или ещё какого-нибудь интерактивного экспоната. Робот Дуняша у вас там прямо из «зловещей долины» приехала, например.

Это новая дурацкая привычка — прижимать любого публичного человека к стенке с криками «Определись»? Кто хотел, те уже определились и высказались, а мнение молчащих, как и они сами, интересовать не должно.

Анна Евсеева:

На ПМЭФ-шоу с талибами демонстрируют грудастую куклу Дуняшу, продающую кофе и мороженое, ее образ списан с известной фсошницы-мороженщицы, и «разумную» соду, которая смешивает что-то в миске, после чего начинает медитировать и улетает в космос. Хорошо бы вместе с путиным, которого там вожделенно ждут.

А у Дуняши уже есть квартира в Монако и 3% акций банка "Россия"?

Антон Орехъ:

На ПМЭФ оживили секс-куклу и назвали ее Дуняша. Ведёт себя прилично! Предлагает кофе-мороженое

Андрей Пивоваров:

Самый дорогой стенд на ПМЭФ — гигантская танцующая пищевая сода за 400 миллионов рублей.

Бесполезные траты вместо экономических успехов.

Сталингулаг:

В следующем году на форуме представят палку-копалку, чтобы пиндосы совсем [охренели] от величия страны!

Андрей Захаров:

Странно, что минобороны не открыло на ПМЭФ мобильный пункт по подписанию краткосрочных контрактов. Это же какое сосредоточие z-патриотов!

Николай Травкин:

«Граждане, бизнес и отдельные отрасли получают необходимую поддержку. Благодаря такой поддержке удалось смягчить влияние санкций. Экономика плавно адаптируется к новым вызовам, сохраняется макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы, последовательно снижается административная нагрузка и улучшаются условия для реализации проектов», — говорил господин Мишустин на открытии ПМЭФ.

Не верите? Считаете, что это обычное бла-бла?

А теперь представьте себе, вы в кресле психолога-гипнотизёра. Вы закрыли глаза и вам вполголоса, монотонно, но уверенно и методично произносят эти же слова. Они проникают в ваш мозг, вы успокаиваетесь и …

Почувствовали разницу? Уверовали? Ну, вот и хорошо. Для этого и проводят такие форумы, как ПМЭФ.