Поверх барьеров с Иваном Толстым

Обсуждение книги историка литературы Леонида Ливака «Культурная история русской эмиграции во Франции, 1920-1950-е годы». Вторая часть посвящена послевоенным проблемам. Cold War Radio - книга о Радио Свобода и Голосе Америки. Ее автор Марк Помар.