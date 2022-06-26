Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Холокос и ксенофобия в России. 2. Враги и предатели Путина

Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. Мегаполис Москва как Радио Вавилон: современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. 1. Архив 2007. Выставка памяти Рауля Валленберга в Москве. 2. Враги и предатели Путина