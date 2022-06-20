Историческая неделя. Что может помешать членству Украины в ЕС

Начавшаяся неделя будет одной из самых важных в истории Украины, Европейскому совету предстоит на этой неделе принять решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского союза. Об этом в очередном обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он также отметил, что Россия, скорее всего, усилит в эти дни свою военную активность.

Возможный отказ Киеву в заявке на членство в ЕС в условиях агрессии России может выглядеть как демонстрация нежелания Евросоюза продолжать поддерживать Украину в ее борьбе. И наверняка именно так и будет использоваться российской пропагандой. В то же время в ЕС многие считают, что война рано или поздно закончится, а проблемы, которые раньше мешали Украине вступить в ЕС, пока никуда не делись. Никуда не делись и проблемы внутри Евросоюза, которые сейчас, на фоне единодушной поддержки Украины его странами-участницами, выглядят не так выпукло. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что членство Украины в ЕС сделает Европейский союз сильнее. В сегодняшнем выпуске мнение по этому поводу британского публициста, бывшего военного корреспондента Анатоля Ливена, высказанное в интервью "Голосу Америки".

На телеканале "Настоящее время" состоялась премьера нового документального фильма журналиста Андрея Лошака "Разрыв связи". Этот фильм – фиксация того, как начавшаяся война в Украине расколола российские семьи, и печальное доказательство того, что пока включен телевизор с российскими каналами, диалог наладить невозможно. Это история о том, как близкие люди перестали общаться и слышать друг друга, а воинственная риторика перекинулась на отношения внутри семей.

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