Безумное количество анализов должны сдавать все, кто приближается к Владимиру Путину. Почему выплаты, которые родня получает за своих погибших сыновей и отцов, вызывают больше ажиотажа, чем сама гибель этих людей? Хоккеист Федотов - наказание армией за намерение уехать в Штаты?
Другие материалы
-
05 июля 2022
Лицом к событию. Паранойя. Одна дороже другой
-
04 июля 2022
Лицом к событию. Бессмысленная и беспощадная…
-
01 июля 2022
Лицом к событию. Змеиный выпустил жало
-
30 июня 2022
Лицом к событию. Меняет цели как перчатки
-
-
28 июня 2022
Лицом к событию. Формат режима: лишь бы не свергли