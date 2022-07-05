Лицом к событию. Паранойя. Одна дороже другой

Безумное количество анализов должны сдавать все, кто приближается к Владимиру Путину. Почему выплаты, которые родня получает за своих погибших сыновей и отцов, вызывают больше ажиотажа, чем сама гибель этих людей? Хоккеист Федотов - наказание армией за намерение уехать в Штаты?