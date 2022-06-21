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Боррель: Россия совершает преступление, блокируя экспорт зерна из Украины

Грузовики с украинским зерном, которое пытаются экспортировать через европейские страны

Россия совершает военное преступление, блокируя украинские порты и не позволяя экспортировать украинское и другие сельскохозяйственные продукты, что может спровоцировать голод в разных частях мира, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам Джозеп Боррель.

"Вы не можете использовать угрозу голода в качестве инструмента войны. Миллионы тонн пшеницы остаются заблокированными в Украине в то время, как люди во многих частях мира страдают от голода. Это реальное военное преступление. Я не могу представить, что оно будет продолжаться", - сказал Боррель в Брюсселе перед заседанием министров иностранных дел ЕС.

Газета New York Times называет эти слова одним из самых сильных заявлений прозвучавших из уст западных лидеров по поводу поведения России в войне с Украиной. Россия отрицает свою ответственность за срыв экспорта украинского зерна. Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам Африканского союза в понедельник настаивал на том, что российское вторжение в Украину вызвало дефицит продовольствия: "Если бы Россия не начала войну против Украины, не было бы дефицита на рынке продовольствия".

Срыв экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции стал одним из факторов роста мировых цен на продовольствие, считают эксперты. ООН предупреждает об опасности голода в некоторых странах, особенно в Африке, которые в значительной мере зависят от импорта украинского зерна.

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