Украинское зерно прибыло в Испанию по новому маршруту

Судно с 18 тысячами тонн украинской кукурузы утром 13 июня прибыло в порт на северо-западе Испании. Это первая партия зерна с начала российского вторжения в Украину, прибывшая в страны ЕС морским путём, сообщает CNN. Маршрут пролегал через Балтийское море.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам цифровизации Дмитрий Сеник 12 июня сообщил Reuters, что Украина создаёт новые маршруты для экспорта 22 миллионов тонн зерна через Румынию, Польшу и страны Балтии.