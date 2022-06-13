Украинское зерно прибыло в Испанию по новому маршруту

Судно с 18 тысячами тонн украинской кукурузы утром 13 июня прибыло в порт на северо-западе Испании. Это первая партия зерна с начала российского вторжения в Украину, прибывшая в страны ЕС морским путём, сообщает CNN. Маршрут пролегал через Балтийское море.
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам цифровизации Дмитрий Сеник 12 июня сообщил Reuters, что Украина создаёт новые маршруты для экспорта 22 миллионов тонн зерна через Румынию, Польшу и страны Балтии.
- Украина является четвёртым по величине экспортером зерна в мире. В 2021 году она экспортировала почти 45 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.
- На данный момент украинские морские порты заблокированы. Турция заявила, что готова помочь Украине с деблокадой портов, но украинские власти опасаются, что Россия воспользуется морским коридором для нападения на Одессу, если подходы к портам будут разминированы. Представитель ООН Маурицио Мартина заявил, что российское вторжение в Украину может привести к увеличению числа голодающих в мире на 18 миллионов.
- Украинские власти обвиняют Россию в незаконном присвоении украинского зерна на оккупированных территориях. Россия это отрицает.
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