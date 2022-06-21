"Законная мишень". Украина ударила по буровым платформам в Черном море

Новым поворотом в войне России против Украины стал обстрел украинскими войсками буровых платформ в Черном море, захваченных Россией после аннексии Крыма в 2014 году. Сергей Братчук, спикер ОВА Одессы, рядом с которой расположены платформы, назвал их в своем телеграм-канале «законной, военной мишенью».

Информацию об ударе по буровым платформам, принадлежащим компании «Черноморнефтегаз», подтвердил российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. По его данным, с платформ было эвакуировано 94 человека. В результате удара получили ранения трое, еще семеро – пропали без вести. Подтверждения данных Аксенова из независимых источников нет.

Литва объявила о запрете железнодорожного транзита через ее территорию в Калининградскую область России подпадающих под санкции Европейского союза российских грузов. В МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы, где ей была заявлен протест. По словам пресс-секретаря МИД Марии Захаровой, российская сторона потребовала немедленной отмены, как она выразилась, «рестрикций».

Независимые эксперты сомневаются, что Москва может пойти на прямую военную конфронтацию, чтобы восстановить транзит через Литву. Все-таки Литва – член союза НАТО, кроме того, дела у российской армии в Украине явно идут совсем не так, как планировали те, кто задумывал так называемую «военную операцию».

Довольно любопытное продолжение получила история с освобождением украинского военного парамедика Юлии Паевской (позывной Тайра), взятой в плен в Мариуполе в середине марта. В сети появилось видео, в котором Паевская благодарит президента Зеленского.

Между тем, журналистка российского Первого телеканала Ирина Куксенкова рассказала, что министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев обвинил ее «в подрыве авторитета Чеченской республики» за сообщение о том, что Паевская была обменяна на сына заместителя представителя главы Чечни в аннексированном Крыму Мурада Саидова Адама Саидова. По ее данным, за Адама Саидова были также заплачены 25 миллионов рублей. В телеграм-канале МК первое сообщение об освобождении Паевской было написано так: "Украинского парамедика Юлию Паевскую, которую оккупанты захватили в середине марта в Мариуполе, освободили из плена". Позже Паевская превратилась в «ярую националистку», которая была «взята в плен». Руководство МК объяснило первую версию «грубейшей опиской», за виновные за которую наказаны «вплоть до увольнения».

Медаль лауреата Нобелевской премии мира 2021 года, главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова продана на аукционе Heritage в США больше, чем за 100 миллионов долларов. Торги были приурочены ко Всемирному дню беженцев, который отмечается 20 июня. Все вырученные средства от продажи награды будут направлены в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) на помощь украинским детям-беженцам и их семьям.

Когда стоимость лота достигла 16 миллионов 600 тысяч долларов, неизвестный покупатель предложил за медаль 103 с половиной миллиона и стал победителем торгов.

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