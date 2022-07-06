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"Свобода" 20 лет назад
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"Свобода" 20 лет назад

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Время расцвета русского искусства было временем великого мора от эпидемий. Иконопись была откликом на беспредельную скорбь существования.

Время расцвета русского искусства было временем великого мора от эпидемий. Иконопись была откликом на беспредельную скорбь существования.
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Время расцвета русского искусства было временем великого мора от эпидемий. Иконопись была откликом на беспредельную скорбь существования.

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Самое интересное из нашего общего прошлого. Незавершенная история. Незажитые раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Иван Толстой выбирает из нашего эфира по-прежнему актуальное и оказавшееся вечным.

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