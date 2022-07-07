Человек имеет право. Арест или убийство? Дело Дмитрия Колкера
Смерть арестованного ученого Дмитрия Колкера. В Кемерове судят видеоблогеров. Хватит ли в бюджете денег на людей с редкими болезнями
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Человек имеет право. Вперёд, в прошлое!