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Цитаты Свободы
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Цитаты Свободы

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live Цитаты Свободы. Хоккеистов - в армию, ученых - на нары

Цитаты Свободы. Хоккеистов - в армию, ученых - на нары
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Цитаты Свободы. Хоккеистов - в армию, ученых - на нары

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Трагическая смерть ученого Дмитрия Колкера. Насильственная отправка в армию хоккеиста Ивана Федотова. Плесень в бургерах "Вкусно и точка".

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