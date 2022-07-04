Цитаты Свободы. Хоккеистов - в армию, ученых - на нары

Трагическая смерть ученого Дмитрия Колкера. Насильственная отправка в армию хоккеиста Ивана Федотова. Плесень в бургерах "Вкусно и точка".
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