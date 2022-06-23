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Время Свободы

Сувалкский коридор под особым контролем. НАТО ждет "ответных мер" Кремля

Войска НАТО двигаются по Сувалкскому "коридору"

Информационный дайджест "Время Свободы", 23 июня

Как мы уже рассказывали, 20 июня российские власти Крыма заявили, что ВСУ ударили по буровым платформам в Черном море, которые Россия захватила во время аннексии Крыма в 2014 году. С 2018 года охрана вышек, укрепленных российским спецназом, была передана Черноморскому флоту России с круглосуточной ротацией боевых кораблей. На них также были установлены РЛС, позволяющие контролировать надводное и воздушное пространство между Крымом и Одесской областью, и гидроакустические системы, которые позволяют "видеть" подводное пространство. Военное значение этих объектов в интервью Радио Свобода объяснил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

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Время Свободы - Темы дня 23.06.2022
by Радио Свобода

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Два дня назад приходили сообщения о взрыве и пожаре на складах боеприпасов в Донецке. Власти "ДНР" и "ЛНР" говорят о том, что обстреливаются и жилые кварталы, обвиняя в этом вооруженные силы Украины. Данные о таких обстрелах и о предполагаемых жертвах среди мирного населения практически невозможно подтвердить из независимых источников. При этом жители Донецка жалуются на отсутствие или недоступность бомбоубежищ.

Литва и ее союзники по НАТО ждут обещанный Москвой "недипломатический" ответ на запрет литовскими властями транзита российских санкционных грузов. Большинство наблюдателей сходится в том, что Россия, особенно в условиях войны с Украиной, не пойдет на прямую конфронтацию, тем не менее такая угроза сохраняется. Самым слабым местом в этом отношении является Сувалкский коридор – участок литовско-польской границы длиной около ста километров, который гипотетически может соединить Калининградскую область с территорией Беларуси.

Полиция Петербурга вчера задержала и доставила в ОВД писательницу и главу местного ПЕН-клуба Наталью Сивохину. Полицейские подошли к ней, когда Сивохина с трёхлетней дочерью выходила из стоматологической клиники. ПЕН-клуб – правозащитная международная ассоциация, основанная Джоном Голсуорси в 1921 году. Главной сферой деятельности ПЕН-клуба является защита писательских прав, борьба с цензурой, борьба за свободу слова, свободу личности. На Сивохину составлен протокол по статье "о дискредитации Вооруженных сил России". Донес на нее "активист" Тимур Булатов, который известен многочисленными доносами и провокациями против россиян, чью политическую позицию он не разделяет, а также против тех, кого он считает связанными с ЛГБТ-сообществом. Обстоятельства задержания Натальи Сивохиной в сегодняшнем выпуске "Времени Свободы" рассказывает вызволявший ее из полиции депутат ЗАКСа Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский.

Наталья Сивохина (справа) и Борис Вишневский в полицейском участке
Наталья Сивохина (справа) и Борис Вишневский в полицейском участке

Тема давления российских властей на оппозицию была затронута и в ходе интервью, которое дал "Голосу Америки" посол США в России Джон Салливан. Салливан прибыл в Вашингтон для участия в конференции глав американских дипломатических ведомств в странах мира.

Известный кинорежиссер Александр Сокуров не смог выехать из России в Италию, где он должен был принять участие в конференции. Машина, на которой Сокуров ехал в Хельсинки, чтобы оттуда вылететь в Милан, не была пропущена через контрольно-пропускной пункт "Торфяновка" на российско-финской границе. Сокурова продержали там несколько часов и вернули ему паспорт только тогда, когда стало ясно, что на свой рейс он безнадежно опоздал. Начальник смены, как рассказал Сокуров, ссылался на некое распоряжение премьера Мишустина. С 30 июня Финляндия снимает все ковидные ограничения для россиян на въезд в страну, а вот с российской стороны эти ограничения пока не сняты – для выезда в Финляндию через сухопутные границы нужны некие "весомые" основания.

Режиссер Александр Сокуров
Режиссер Александр Сокуров

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