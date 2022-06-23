Сувалкский коридор под особым контролем. НАТО ждет "ответных мер" Кремля

Как мы уже рассказывали, 20 июня российские власти Крыма заявили, что ВСУ ударили по буровым платформам в Черном море, которые Россия захватила во время аннексии Крыма в 2014 году. С 2018 года охрана вышек, укрепленных российским спецназом, была передана Черноморскому флоту России с круглосуточной ротацией боевых кораблей. На них также были установлены РЛС, позволяющие контролировать надводное и воздушное пространство между Крымом и Одесской областью, и гидроакустические системы, которые позволяют "видеть" подводное пространство. Военное значение этих объектов в интервью Радио Свобода объяснил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

Два дня назад приходили сообщения о взрыве и пожаре на складах боеприпасов в Донецке. Власти "ДНР" и "ЛНР" говорят о том, что обстреливаются и жилые кварталы, обвиняя в этом вооруженные силы Украины. Данные о таких обстрелах и о предполагаемых жертвах среди мирного населения практически невозможно подтвердить из независимых источников. При этом жители Донецка жалуются на отсутствие или недоступность бомбоубежищ.

Литва и ее союзники по НАТО ждут обещанный Москвой "недипломатический" ответ на запрет литовскими властями транзита российских санкционных грузов. Большинство наблюдателей сходится в том, что Россия, особенно в условиях войны с Украиной, не пойдет на прямую конфронтацию, тем не менее такая угроза сохраняется. Самым слабым местом в этом отношении является Сувалкский коридор – участок литовско-польской границы длиной около ста километров, который гипотетически может соединить Калининградскую область с территорией Беларуси.

Полиция Петербурга вчера задержала и доставила в ОВД писательницу и главу местного ПЕН-клуба Наталью Сивохину. Полицейские подошли к ней, когда Сивохина с трёхлетней дочерью выходила из стоматологической клиники. ПЕН-клуб – правозащитная международная ассоциация, основанная Джоном Голсуорси в 1921 году. Главной сферой деятельности ПЕН-клуба является защита писательских прав, борьба с цензурой, борьба за свободу слова, свободу личности. На Сивохину составлен протокол по статье "о дискредитации Вооруженных сил России". Донес на нее "активист" Тимур Булатов, который известен многочисленными доносами и провокациями против россиян, чью политическую позицию он не разделяет, а также против тех, кого он считает связанными с ЛГБТ-сообществом. Обстоятельства задержания Натальи Сивохиной в сегодняшнем выпуске "Времени Свободы" рассказывает вызволявший ее из полиции депутат ЗАКСа Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский.

Тема давления российских властей на оппозицию была затронута и в ходе интервью, которое дал "Голосу Америки" посол США в России Джон Салливан. Салливан прибыл в Вашингтон для участия в конференции глав американских дипломатических ведомств в странах мира.

Известный кинорежиссер Александр Сокуров не смог выехать из России в Италию, где он должен был принять участие в конференции. Машина, на которой Сокуров ехал в Хельсинки, чтобы оттуда вылететь в Милан, не была пропущена через контрольно-пропускной пункт "Торфяновка" на российско-финской границе. Сокурова продержали там несколько часов и вернули ему паспорт только тогда, когда стало ясно, что на свой рейс он безнадежно опоздал. Начальник смены, как рассказал Сокуров, ссылался на некое распоряжение премьера Мишустина. С 30 июня Финляндия снимает все ковидные ограничения для россиян на въезд в страну, а вот с российской стороны эти ограничения пока не сняты – для выезда в Финляндию через сухопутные границы нужны некие "весомые" основания.

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