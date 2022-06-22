"Придать агрессии вид самозащиты". 22 июня и 24 февраля

Мария Захарова пригрозила "недипломатическими" ответными мерами Литве, которая ввела запрет на транспортировку через свою территорию в Калининградскую область грузов, подпадающих под санкции ЕС.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в ответ напомнил российским властям, что Литва является членом НАТО.

Имя покупателя, заплатившего 103 с половиной миллиона долларов за нобелевскую медаль Дмитрия Муратова, так и остается неизвестным. Наблюдатели отметили только, что 103, 5 миллионов долларов, по нынешнему курсу, это ровно 100 миллионов швейцарских франков. Все эти деньги будут перечислены фонду ЮНИСФ на помощь украинским детям-беженцам и членам их семей. Дмитрий Муратов уже после торгов признался, что не ожидал, что выручит от продажи медали такие огромные деньги.

Дмитрий Муратов призвал к проведению своеобразного флэш-моба по продаже знаменитостями своих реликвий на благотворительные цели. Практически одновременно с этим призывом пришло сообщение об атаке беспилотным летательным аппаратом нефтеперерабатывающего завода в городе Новошахтинск Ростовской области. Как выяснили мои коллеги из Русской службы Радио Свобода, НПЗ был атакован дроном как раз той модели, которая была закуплена на средства от продажи кубка песенного конкурса «Евровидение 2022», завоеванного в мае украинской группой Kalush Orchestra.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о захвате в Донбассе двух американских граждан, воевавших на стороне украинской армии. Песков не исключил, в частности, что американцы могут быть приговорены в «ДНР» и «ЛНР» к смертной казни, поскольку законодательство самопровозглашенных республик смертную казнь предусматривает. Песков считающий, что на захваченных в плен американцев Женевская конвенция о военнопленных не распространяется, поскольку они являются "наемниками", отказался уточнить место, где они содержатся. Свою озабоченность по поводу судьбы пленных американцев выразил представитель Пентагона Джон Кирби. Он назвал неприемлемой ситуацию, при которой официальный представитель России заявляет о возможности применения смертной казни в отношении американских граждан. А посол США в России Джон Салливан, как и президент Джо Байден, призвал американцев не участвовать в боевых действиях в Украине.

Совет Безопасности ООН по инициативе председательствующей в нем Албании внес в свою повестку дня вопрос, который был сформулирован так «проблема подстрекательства к насилию как одна из причин российской агрессии против Украины». Фактически речь шла о роли российской пропаганды в нынешней войне России против Украины, ответственности тех, кто занимается пропагандой этой войны.

Представитель России в ООН Василий Небензя отвергал все обвинения. А агрессию против Украины объяснил тем, что ее народу была извне навязана «чужая геополитическая повестка дня».

Только ли «эффективностью российской пропаганды», как это часто произносится, объясняется довольно широкая поддержка в российском обществе «спецоперации» против Украины? Виктор Вахштайн, декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной как «Шанинка», полагает, что все гораздо сложнее. Интервью с Виктором Вахштайном записал Игорь Севрюгин.

Сегодня, 22 июня, годовщина вторжения гитлеровских войск в Советский союз в 1941 году. Уместно вспомнить, что даже 23 февраля этого года мало кто верил, что Россия может начать большую войну против Украины. В ночь на 22 июня 1941 года была пройдена точка невозврата в отношениях Германии и СССР, хотя Сталин до последнего момента не верил в возможность германского нападения. Свидетелем того, как Германия объявила войну СССР, был переводчик министерства иностранных дел нацистской Германии Эрик Зоммер, уникальное интервью с которым много лет назад Игорь Померанцев. Его фрагмент звучит в сегодняшнем выпуске «Времени Свободы».

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