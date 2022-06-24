"Историк" в ранге министра. Лавров сравнил ЕС с Третьим рейхом

Уже 4 месяца продолжается полномасштабная военная агрессия России против Украины, основные боевые действия с начала апреля разворачиваются в Донбассе. Российская армия, несмотря на значительное превосходство в живой силе и особенно в вооружении, продвигается очень медленно, встречая жесткое сопротивление украинских войск.

Вчера появились сообщения, что в Украину прибыли первые ракетные комплексы залпового огня HIMARS, предоставленные Соединенными Штатами. Тем не менее, существенно обстановку на фронте они пока не изменили. Украинские подразделения после нескольких недель упорных боев вынуждены оставить город Северодонецк. Это подтвердил и глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай, подчеркнувший, что отступление из Северодонецка не является катастрофой.

Украина одержала большую дипломатическую победу – Европейский союз предоставил ей и Молдове статус кандидата в члены ЕС, еще недавно казавшийся недостижимым. Решение о предоставлении статуса было многоступенчатым. Вначале свою рекомендацию по этому вопросу дал высший исполнительный орган ЕС – Еврокомиссия, затем соответствующую резолюцию принял Европарламент, а вчера вечером решение было окончательно утверждено Европейским советом, состоящим из глав государств и правительств стран-членов ЕС.

Владимир Путин на недавнем Экономическом форуме в Петербурге по поводу возможного членства Украины в Евросоюзе сказал следующее: "ЕС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличие от НАТО, поэтому мы всегда говорили, что мы ничего не имеем против – это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям". При этом Путин предрек Украине "крах промышленности" и статус "полуколонии". А глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сегодня предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС так:

Когда недавно один из генералов российской армии публично заявил, что Советский Союз во время Второй мировой войны "воевал против всей Европы", его подняли на смех даже в России. Сейчас эта мысль звучит уже из уст министра иностранных дел.

Уже очень скоро, с 1 июля начнет действовать визовый режим, введенный украинскими властями для граждан Российской Федерации. Дипломатические отношения между Россией и Украиной разорваны, визы для поездок в Украину можно будет получать только в специальных визовых центрах или в консульских учреждениях Украины за пределами России. Символично, что решение об отмене безвизового режима с Россией украинский кабинет министров отменил именно в тот день, когда Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Также сегодня: почему Грузии, в отличие от Молдовы и Украины, статус страны-кандидата в члены ЕС пока не предоставлен и как в российской историографии появился термин "отечественная война"?

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!