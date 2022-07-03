Война и психология

По бессмысленности происходящего война в Украине похожа на Первую мировую войну: она совсем не имела смысла ни для какой страны, никто не выиграл, только все разорились, проиграли, потеряли миллионы людей. Александр Эткинд – об исторических аналогиях войны и комплексах, с ней связанных