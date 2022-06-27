Ядерное оружие для Минска. О чем говорили Путин и Лукашенко

"Специальная военная операция" по предупреждению, как говорят в Кремле, "нападения НАТО на Россию руками украинских военнослужащих", требует, как выяснилось в воскресенье, среди прочего, обстрела запущенными из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами жилого квартала и детского сада в Шевченковском районе Киева. Один человек, по предварительным данным, погиб, еще шесть ранены, среди них есть ребенок младше 10 лет и его мать, гражданка России. Вот такая "демилитаризация" и "денацификация".

Сколько всего было запущенно по Киеву ракет, сказать трудно, многие из них ПВО Украины сбили. Поэтому определить, что было их целью, уже невозможно. При этом российское министерство обороны утверждает, что стреляло по заводу, производящему снаряды для ракетных установок, а на жилой дом и детский сад "упали обломки одной украинской ракеты ПВО, сбитой другой украинской ракетой ПВО".

Столица Украины была обстреляна вновь ровно в день открытия Саммита G7 в Германии, главной темой обсуждения на котором является украинский кризис. В прошлый раз по Киеву удар наносился, после большого, кстати, перерыва, в день приезда туда Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, открыто осудившего российскую агрессию против Украины.

По-прежнему непонятно, решится ли Александр Лукашенко отправить в Украину белорусские войска. Лукашенко, как не раз уже говорили опрошенные нами эксперты, явно этого избегает, но Владимир Путин имеет серьезные рычаги влияния на него. Риторика Лукашенко с самого начала войны была угрожающей. В ходе очередных переговоров с Путиным в Петербурге Лукашенко публично попросил Путина помощи для "защиты от ядерной угрозы".

Ну а Путин объявил о скором размещении в Беларуси ракетных комплексов, способных запускать ракеты с ядерными боезарядами.

И к тем, кто обстреливает ракетами жилые кварталы украинских городов, и к жителям Беларуси, армия которой может вступить в войну против Украины, обратился в своем очередном видеопослании украинский президент Владимир Зеленский. Эту часть обращения (от 3'46'') Зеленский произнес по-русски.

Дарья Лосик, жена приговоренного к 15 годам тюрьмы оппозиционного блогера, внештатного сотрудника Белорусской службы Радио Свобода Игоря Лосика, предложила Александру Лукашенко посадить ее в тюрьму в обмен на освобождение мужа и его отъезд за границу вместе с детьми. Дарья Лосик уже предлагала Александру Лукашенко встретиться один на один, но он это предложение проигнорировал.

Также сегодня: почему организаторы "Парада равенства" в Варшаве запретили использование любых символов, связанных с Россией, и реакция на решение Верховного суда США, согласно которому право женщин на аборт не защищено Конституцией страны.

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