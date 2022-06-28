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Украина

"Эта война не закончится никогда"

"Эта война не закончится никогда"
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"Эта война не закончится никогда"

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"Семья осталась в памяти и в сердце. В квартиру выстрелил танк. Там сразу погибли мама, бабушка и дядя, а отец уже во время фильтрации попал в руки негодяев". Боец "Азова" Богдан Цымбал был тяжело ранен в боях за Мариуполь, выжил и теперь снова едет на фронт: "Для меня война закончится только тогда, когда полностью вернем свои территории. Но исторически, я думаю, для нас эта война не закончится никогда. То, что они сделали для нашего народа, для Украины, будет тяжело все принять".

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