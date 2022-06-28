"Не дам себя выдавить из страны". За что арестовали Илью Яшина

Новой страшной трагедией в ходе агрессии России против Украины стал ракетный обстрел российскими войсками торгового центра в городе Кременчуг, находящемся в сотнях километров от линии фронта. Сразу после попадания в него ракеты возник сильнейший пожар, который практически не оставил шансов выжить тем, кто оказался под завалами. Удар был нанесен во второй половине дня, сколько людей находилось в здании, определить сложно. По разным данным, это от двухсот до тысячи человек.

Сегодня стало известно о задержании президента адвокатской палаты Удмуртии, адвоката Ивана Сафронова Дмитрия Талантова. Он успел сообщить в фейсбуке, что его в наручниках везут в Следственный комитет. По данным телеграм-канала "Первый отдел", в отношении Талантова возбуждено уголовное дело по статье о распространении ложных сведений про Вооруженные силы России. Вчера Дмитрий Талантов так прокомментировал в соцсетях удар по торговому центру в Кременчуге: "Сегодняшний ужас в Кременчуге – это тоже часть денацификации? Или это фашизм? Мрази ваше имя!" Коллега Дмитрия Талантова, адвокат-правозащитник Иван Павлов уверен, что Талантова преследуют за профессиональную деятельность.

Задержанный вчера российский оппозиционный политик Илья Яшин приговорен к административному аресту на 15 суток по обвинению в неповиновении сотрудникам полиции. Он был схвачен полицейскими во время прогулки в парке центрального московского района Хамовники с журналисткой Ириной Баблоян. Яшин уверен, что власти пытаются заставить его уехать из России, чего он делать не собирается. Журналист Юрий Дудь, опубликовавший большое интервью с Яшиным меньше двух недель назад, в самом начале прямо спросил у политика, готов ли он к тюрьме.

Среди тех, кто отказывается покидать Россию и уже очевидно рискует подвергнуться уголовному преследованию, – музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, регулярно делающий во время концертов антивоенные заявления. Однако и Шевчук уезжать не собирается.

Также сегодня: дипломатический скандал между Украиной и Грузией по поводу захода в порт Батуми танкера с российскими санкционными нефтепродуктами; административное дело против правозащитницы Марины Литвинович с целью не допустить ее к муниципальным выборам в Москве; реплика журналиста Радио Свобода Сергея Медведева по поводу интервью директора "Эрмитажа" Михаила Пиотровского "Российской газете".

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