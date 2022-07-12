Лицом к событию. Кремль настроен на затяжную кампанию?

Яшин: цена ареста. 7-й пакет санкций. Дочь Путина во главе импортозамещения. ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Другие материалы
-
12 июля 2022
Лицом к событию. Первый день России в мировой
-
11 июля 2022
Лицом к событию. Кремль атакует на газовом фронте
-
-
07 июля 2022
Лицом к событию. Ядерные сценарии
-
06 июля 2022
Лицом к событию. Россия без мира
-
05 июля 2022
Лицом к событию. Паранойя. Одна дороже другой