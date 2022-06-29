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Время Свободы

Скорректированная ложь. Заявления Москвы об обстреле ТЦ в Кременчуге

Цветы у развалин ТЦ в Кременчуге, уничтоженного ударом российской крылатой ракеты

Информационный дайджест "Время Свободы", 29 июня

В результате попадания крылатой ракеты в торговый центр в Кременчуге, по последним данным, около двадцати человек погибли, не менее 60 ранены, десятки считаются пропавшими без вести, найти выживших под завалами шансов не осталось.

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Время Свободы - Темы дня 29.06.2022
by Радио Свобода

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Министерство обороны России, признав факт обстрела Кременчуга, заявило, что пожар в торговом центре возник в результате детонации на складе боеприпасов на расположенном неподалеку заводе дорожных машин. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ показал видео попадания крылатой ракеты в здание торгового центра.

Также сегодня: решение НАТО увеличить с 40 000 до 300 000 военнослужащих состав сил быстрого реагирования; проблемы, с которыми столкнулись организаторы саммита НАТО в Мадриде; дебаты в США вокруг возможной криминализации абортов.

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