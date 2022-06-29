Скорректированная ложь. Заявления Москвы об обстреле ТЦ в Кременчуге

В результате попадания крылатой ракеты в торговый центр в Кременчуге, по последним данным, около двадцати человек погибли, не менее 60 ранены, десятки считаются пропавшими без вести, найти выживших под завалами шансов не осталось.

Министерство обороны России, признав факт обстрела Кременчуга, заявило, что пожар в торговом центре возник в результате детонации на складе боеприпасов на расположенном неподалеку заводе дорожных машин. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ показал видео попадания крылатой ракеты в здание торгового центра.

Также сегодня: решение НАТО увеличить с 40 000 до 300 000 военнослужащих состав сил быстрого реагирования; проблемы, с которыми столкнулись организаторы саммита НАТО в Мадриде; дебаты в США вокруг возможной криминализации абортов.

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