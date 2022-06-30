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Время Свободы

Либо крестик снимите... Путин не против расширения союза НАТО?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент РФ Владимир Путин

Информационный дайджест "Время Свободы", 30 июня

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Время Свободы - Темы дня 30.06.2022
by Радио Свобода

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В рамках самого крупного обмена пленными с начала войны в Украине каждой из сторон освобождены по 144 человека

Российские войска покинули остров Змеиный в Черном море, который они оккупировали с конца февраля

Союз НАТО объявил Россию непосредственной угрозой безопасности в Европе и мире, а Владимир Путин не видит большой проблемы в расширении НАТО за счет Швеции и Финляндии

Кремль намерен ответить экономическими мерами на запрет транзита в Калининградскую область через Литву

Из чего делаются российские беспилотники

Солист группы Little Big Илья Прусикин о причинах отъезда группы из России.

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