Либо крестик снимите... Путин не против расширения союза НАТО?

В рамках самого крупного обмена пленными с начала войны в Украине каждой из сторон освобождены по 144 человека
Российские войска покинули остров Змеиный в Черном море, который они оккупировали с конца февраля
Союз НАТО объявил Россию непосредственной угрозой безопасности в Европе и мире, а Владимир Путин не видит большой проблемы в расширении НАТО за счет Швеции и Финляндии
Кремль намерен ответить экономическими мерами на запрет транзита в Калининградскую область через Литву
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Солист группы Little Big Илья Прусикин о причинах отъезда группы из России.
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