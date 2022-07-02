Пентагон: Украина успешно использует системы HIMARS в Донбассе

Украинские военные добились "значительного успеха", используя на поле боя американские системы залпового огня HIMARS, заявил в пятницу репортерам непоименованный высокопоставленный сотрудник Пентагона.

"Поскольку это высокоточная система значительного радиуса действия украинцы способны систематически наносить точные удары по тщательно выбранным целям, значительно подрывая боеспособность российских сил", - подчеркнул представитель американского оборонного ведомства.

В пятницу газета Wall Street Journal опубликовала эксклюзивный репортаж из подразделения, которое в последние две недели первым начало использовать четыре установки HIMARS, переданные Соединенными Штатами Украине. Украинские военнослужащие прошли краткосрочную подготовку в Германии. Они говорят, что это оружие уже начинает изменять баланс сил в Донбассе, где у России есть значительное преимущество в артиллерии. Но подобного оружия у России нет. По словам украинских военных, они уничтожили десять важных российских военных объектов, включая штаб российской армии в Изюме. Прежде у них не было оружия такой точности и такого радиуса действия - до 80 километров, способного поражать цели далеко за линией противостояния. На подготовку HIMARS к стрельбе уходит 2-3 минуты, система снимается с места через 20 секунда после выпуска ракет, избегая потенциального ответного удара. Из-за высокой цены каждой ракеты, которая стоит 155 тысяч долларов перед каждым ударом цели тщательно отбираются, устанавливаются их точные координаты. Пока предпочтение отдается российским штабам, складам вооружений и военным казармам.

В июле Украина должна получить еще четыре установки HIMARS. Германия и Великобритания заявили о готовности предоставить Украине по три подобных комплекса. Американские военные военные аналитики, цитируемые газетой New York Times, говорят, что Украине требуется от шестидесяти до ста современных установок залпового огня, чтобы получить преимущество на поле боя.

Россия подвергла резкой критике передачу Украине этого типа оружия, пообещав решительный ответ в случае использования ракетных установок для нанесения ударов по российской территории.