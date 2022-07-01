Минобороны США анонсировало новый пакет помощи Украине

Министерство обороны США анонсировало в пятницу очередной пакет военной помощи Украине на сумму в 820 миллионов долларов.

Новая, 14-я по счёту партия, включает две установки ПВО, дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, которые Вашингтон начал поставлять Киеву в июне. Также предусмотрена отправка 150 тысяч снарядов для артиллерии калибра 155 миллиметров и ещё четырёх противоартиллерийских радаров.

"Соединённые Штаты продолжают работать со своими союзниками и партнёрами, чтобы предоставить Украине возможности для её меняющихся нужд на поле боя", - подчеркнули в американском оборонном ведомстве.

В Пентагоне особо отметили сотрудничество с Норвегией, благодаря которому Киев получит комплексы ПВО NASAMS – "для защиты от жестоких воздушных атак со стороны России".

С учётом этого пакета вооружений общий объём американской помощи Украине с начала российского вторжения в эту страну в конце февраля составит около 7 миллиардов долларов.

Норвегия в пятницу пообещала выделить Украине 1 миллиард евро для нужд обороны. Также отмечается, что эти деньги предназначены для поддержки граждан Украины и работ по восстановлению страны в связи с нападением России. С заявлением выступил в Киеве норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре. На совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции он заявил о солидарности с Украиной, которая борется за выживание.

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