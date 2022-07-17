Маститый ученый-почвовед Ганс Бейтельшпахер был нацистским преступником. Его тайную биографию раскрывают историки Олег Бэйда и Игорь Петров.
Ведущий Иван Толстой поднимает острые, часто болезненные, вопросы русского культурного процесса: верны ли устоявшиеся стереотипы, справедливы ли оценки, заслуженно ли вознесены и несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры?
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