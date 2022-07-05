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Время Свободы

"Если Лисичанск это успех, Путину скоро некем будет командовать"

Сергей Шойгу, Владимир Путин и остров Змеиный, коллаж

Информационный дайджест "Время Свободы", 5 июля

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Время Свободы - Темы дня 5.07.2022
by Радио Свобода

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Можно ли считать крупным военным успехом российских войск захват всей территории Луганской области Украины;

Эксперт CIT о том, что привело к гибели людей в центре Белгорода в ночь на 3 июля;

Адвокат Иван Павлов требует освободить из-под стражи обвиняемого в госизмене 70-летнего ученого Валерия Голубкина, страдающего онкологическим заболеванием;

Гибель патриархата. Сергей Медведев – о причинах, побудивших Владимира Путина начать войну против Украины.

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