Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

"У народа не спросили". Что возмутило жителей Каракалпакстана

Информационный дайджест "Время Свободы", 4 июля

Embed
Время Свободы - Темы дня 4.07.2022
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:29 0:00
Скачать медиафайл

Новыми жертвами агрессии России против Украины стали мирные жители не только в Украине, но и в самой России;

Лучший вратарь КХЛ прошлого сезона Иван Федотов насильно отправлен в Северодвинск для прохождения срочной службы в армии;

Экономист Сергей Алексашенко – о возможном запрете странами ЕС на импорт золота из России;

Что стало причиной беспорядков в Каракалпакстане, которые привели к гибели почти 20 человек;

Умер выдающийся британский режиссер Питер Брук.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG