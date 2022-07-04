"У народа не спросили". Что возмутило жителей Каракалпакстана

Новыми жертвами агрессии России против Украины стали мирные жители не только в Украине, но и в самой России;

Лучший вратарь КХЛ прошлого сезона Иван Федотов насильно отправлен в Северодвинск для прохождения срочной службы в армии;

Экономист Сергей Алексашенко – о возможном запрете странами ЕС на импорт золота из России;

Что стало причиной беспорядков в Каракалпакстане, которые привели к гибели почти 20 человек;

Умер выдающийся британский режиссер Питер Брук.

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