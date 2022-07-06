Опрос: уровень поддержки Украины в США повысился

Американцы поддерживают идею помощи Украине даже если за это придется расплачиваться повышенной инфляцией и высокими ценами бензина. Такой основной результат опроса, проведенного специалистами вашингтонского Брукингского института.

Ради помощи Украине 62 процента опрошенных готовы больше платить за бензин, 58 процентов готовы терпеть высокую инфляцию. Треть респондентов считает, что для поддержки Украины допустима даже гибель американских военнослужащих. Все эти показатели повысились в сравнении с опросом, проведенным в мае.

Идею введения бесполетной зоны над Украиной в случае затяжной войны поддерживают 65 процентов участников опроса. Это самый высокий показатель за все время проведения опросов. Эта поддержка несколько падает, если в вопросе упоминается возможность того, что введение бесполетной зоны приведет к прямому конфликту США и России.

Оценивая общий ход войны, 27 процентов опрошенных считают, что Украина побеждает, лишь 20 процентов видят Россию в роли победителя. Около сорока процентов говорят о патовой ситуации в Украине. Невысокая оценка шансов России на победу отражается на общей готовности поддерживать Украину, пишут социологи, проводившие опрос. По их словам, такие настроения являются "хорошей новостью" для администрации Джо Байдена, для которой помощь Украине стала одним из главных приоритетов.

C начала российского вторжения в Украину США предоставили Киеву вооружений и военной техники почти на 7 миллиардов долларов.