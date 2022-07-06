"Обещаю разобраться". Почему Владимир Зеленский обиделся на Генштаб ВСУ

При обстреле центрального рынка в Славянске есть жертвы среди мирного населения;

Владимир Зеленский раскритиковал решение Генштаба ВС Украины, согласно которому все военнообязанные должны получать разрешение на выезд из своих городов;

Члены Российской Академии Наук потребовали наказать виновных в смерти обвиненного в госизмене ученого Дмитрия Колкера;

Михаил Мишустин обещает поддержку медицины в России, Владимир Путин выступил за развитие производства кормов для животных;

Умер известный российский бард, журналист и писатель Леонид Сергеев.

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