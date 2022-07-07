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Время Свободы

"До убежища не добежать". Артобстрелы убивают мирных жителей

Информационный дайджест "Время Свободы", 7 июля

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Время Свободы - Темы дня 7.07.2022
by Радио Свобода

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