"До убежища не добежать". Артобстрелы убивают мирных жителей

Российские войска продолжают обстрелы городов в Донецкой области, вновь приходят сообщения о гибели мирных жителей

Госдума России ужесточила законодательство о государственной измене

Суд в Новороссийске приостановил работу терминала Каспийского нефтяного консорциума, через который перекачивается нефть из Казахстана

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке.

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