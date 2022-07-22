Фанайлова: Вавилон Москва. 1. Путинский гламур. 2. Авторы антивоенного сайта ROAR

Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. Мегаполис Москва как Радио Вавилон: современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. 1. Архив передачи "Свобода в клубах" 2008. 2. Поэты и музыканты, авторы сайта русскоязычной оппозиционной культуры