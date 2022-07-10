Новак Джокович в седьмой раз стал чемпионом Уимблдона

Теннисист Новак Джокович в седьмой раз стал чемпионом Уимблдонского турнира. В финале он обыграл австралийца Ника Кирьоса. Это 21-я победа сербского спортсмена в турнирах Большого шлема.

Кирьос в финал Большого шлема вышел впервые. До этого финала теннисисты встречались дважды. Австралиец оба раза побеждал Джоковича, не уступив ему ни одного сета.

По количеству титулов на Уимблдоне Джокович догнал Пита Сампраса, у которого тоже семь побед. Впереди только Роджер Федерер — у которого их восемь.

В день финала Уимблдона сербский теннисист и его супруга отмечают восьмую годовщину свадьбы. По этому поводу Елена Джокович опубликовала в соцсетях серию совместных фото.