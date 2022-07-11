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Украина

"Это не война, это массовое убийство"

"Это не война, это массовое убийство"
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"Это не война, это массовое убийство"

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"То, что мы видим, конечно, никакая не современная война нового типа, а как раз те самые ужасы, которые мы видели раньше. И мы очень сильно чувствуем боль украинцев и борьбу украинцев. Я называю это даже не войной, а скорее массовым убийством". Матти Посио, журналист из Финляндии, сравнивает войну в Украине с нападением Советского Союза на Финляндию в 1939 году и находить много общего. "Самое главное тогда было выжить. Мы выжили, живем свободно, живем спокойно, благополучно на свей земле, и этого я от всего сердца желаю украинцам", - говорит Матти Посио.

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