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Украина: сообщается о покушениях на глав оккупационных администраций

Херсон

Представители администраций, сформированных на занятых российскими войсками территориях юга Украины, в понедельник сообщают о гибели одного из их руководителей - и о предотвращении попыток покушения на двух других.

Глава пророссийской администрации Великого Бурлука в Харьковской области Евгений Юнаков погиб из-за подрыва машины, - сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на так называемую военно-гражданскую администрацию области. Подробности не приводятся.

В Херсоне, как утверждает местная оккупационная администрация, предотвратили покушение на Владимира Сальдо, называющего себя её главой. Согласно сообщению, "благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство", якобы заложенное на пути следования автомобиля Сальдо. Никто не пострадал.

Ранее поступило сообщение о попытке покушения на Андрея Сигуту, главу оккупационной администрации Мелитопольского района Запорожской области. При этом, по сообщениям российских СМИ, был убит один человек, который, как утверждается, пытался совершить покушение и был убит ответным огнём. Независимых подтверждений этого нет.

Украинские военные и чиновники пока не комментировали сообщения. Ранее они сообщали, что на территориях, занятых российскими военными, действуют украинские партизаны, но прямо не говорили об их ответственности за покушения на местных деятелей, сотрудничающих с Россией. В результате покушений в последние недели был ранен глава оккупационной администрации Энергодара и убит чиновник администрации Херсона Дмитрий Савлученко.

  • Сообщения о новых предполагаемых покушениях поступают на фоне призывов украинских официальных лиц к жителям южных регионов Украины - Херсонской и Запорожской областей - уезжать с оккупированных территорий. В понедельник с таким же призывом обратился советник мэра Мариуполя. Как заявляют представители Украины, вскоре должно начаться украинское контрнаступление на эти территории, и мирные жители могут оказаться в эпицентре боёв. Украинские чиновники и военные регулярно говорят о подготовке контрнаступления, но не называют его дат, отмечая лишь, что сроки могут зависеть, в том числе, от поставок западной военной техники.

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