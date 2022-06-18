В Херсоне 18 июня произошло покушение на назначенного российскими властями руководителя регионального Управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева. Он госпитализирован, утверждается, что его жизни ничего не угрожает, передаёт российское государственное агентство ТАСС.

Рядом с внедорожником Audi Соболева взорвалась бомба, она была прикреплена к дереву. Кроме Соболева пострадали также водитель его машины и проезжавший мимо велосипедист. Ответственность за взрыв никто на себя не взял.

Сразу после случившегося бывший боец украинского добровольческого батальона "Донбасс" Евгений Шевченко заявил, что Соболев погиб в результате покушения, приводит его словам в телеграме советник главы украинского МВД Антон Геращенко. Российские СМИ со ссылкой на источники предполагают, что покушение организовали украинские диверсанты.

Соболев до войны занимал должность начальника украинской исправительной колонии №90 в Херсоне. Покушение на него — не первая попытка убийства чиновников, ставших сотрудничать с российскими властями, на занятых Россией территорий Украины.

12 июня у здания МВД в Мелитополе произошёл взрыв, местный глава ведомства от России заявил, что это была попытка его убить. В мае при взрыве бомбы в подъезде был ранен российский мэр Энергодара Андрей Шевчик. 20 апреля в Херсонской области был убит пророссийский блогер Валерий Кулешов. 20 марта в Херсоне был застрелен помощник перешедшего на сторону России бывшего мэра города Владимира Сальдо Павел Слободчиков.