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Время Свободы

"Нет никакой паузы". Россия продолжает обстрелы городов

Информационный дайджест "Время Свободы", 11 июля

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Время Свободы - Темы дня 11.07.2022
by Радио Свобода

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Россия продолжает ракетные обстрелы украинских городов, число жертв среди мирного населения за последние 3 дня превысило 30 человек;

Владимир Зеленский отозвал Андрея Мельника с поста посла Украины в Германии;

Россия остановила прокачку газа по газопроводу «Северный поток»;

Чем «параллельный прокат» западных фильмов в России отличается от воровства;

Соцсети полны сообщениями о том, что от Дмитрия Медведева ушла жена Светлана.

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