"Нет никакой паузы". Россия продолжает обстрелы городов

Россия продолжает ракетные обстрелы украинских городов, число жертв среди мирного населения за последние 3 дня превысило 30 человек;
Владимир Зеленский отозвал Андрея Мельника с поста посла Украины в Германии;
Россия остановила прокачку газа по газопроводу «Северный поток»;
Чем «параллельный прокат» западных фильмов в России отличается от воровства;
Соцсети полны сообщениями о том, что от Дмитрия Медведева ушла жена Светлана.
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