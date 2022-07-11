"Нет никакой паузы". Россия продолжает обстрелы городов

Россия продолжает ракетные обстрелы украинских городов, число жертв среди мирного населения за последние 3 дня превысило 30 человек;

Владимир Зеленский отозвал Андрея Мельника с поста посла Украины в Германии;

Россия остановила прокачку газа по газопроводу «Северный поток»;

Чем «параллельный прокат» западных фильмов в России отличается от воровства;

Соцсети полны сообщениями о том, что от Дмитрия Медведева ушла жена Светлана.

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