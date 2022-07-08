Без фотографии и обеда. Лавров покинул совещание министров G20

Муниципальный депутат Алексей Горинов приговорен к 7 годам колонии за антивоенные высказывания, это первый приговор по статье о «фейках» о российской армии;
Владимир Путин впервые назвал агрессию России против Украины войной, сказав также, что Россия в Украине «всерьез еще ничего не начинала»;
В Японии убит бывший премьер-министр Синдзё Абэ;
Сергей Лавров досрочно покинул совещание министров иностранных дел «большой двадцатки»;
Казахстан ищет альтернативные пути для транзита своей нефти;
Правозащитники требуют независимого расследования беспорядков в Каракалпакстане
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