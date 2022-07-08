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Время Свободы

Без фотографии и обеда. Лавров покинул совещание министров G20

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди

Информационный дайджест "Время Свободы", 8 июля 2022 года

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Время Свободы - Темы дня 8.07.2022
by Радио Свобода

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Муниципальный депутат Алексей Горинов приговорен к 7 годам колонии за антивоенные высказывания, это первый приговор по статье о «фейках» о российской армии;

Владимир Путин впервые назвал агрессию России против Украины войной, сказав также, что Россия в Украине «всерьез еще ничего не начинала»;

В Японии убит бывший премьер-министр Синдзё Абэ;

Сергей Лавров досрочно покинул совещание министров иностранных дел «большой двадцатки»;

Казахстан ищет альтернативные пути для транзита своей нефти;

Правозащитники требуют независимого расследования беспорядков в Каракалпакстане

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