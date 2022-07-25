Время Свободы: Россия без МКС и МКС без России, кто потеряет больше
Почему деоккупация Херсонской области – ключевая задача для Украины *** Посол США в Киеве Бриджит Бринк о признании России государством – спонсором терроризма и эффективности санкций *** Сколько российских заключенных отправилось на войну в Украину *** Выход России из проекта МКС
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