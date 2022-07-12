Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

На Бейрут совсем не похоже. Что взорвалось в Новой Каховке

Новая Каховка, взрыв 11 июля

Информационный дайджест "Время Свободы", 12 июля

Embed
Время Свободы - Темы дня 12.07.2022
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:00 0:00
Скачать медиафайл

Подтвержденное число погибших в результате обстрела города Часов Яр достигло 34 человек;

ВСУ сообщают об уничтожении крупного склада боеприпасов российских войск в Херсонской области, оккупационные власти заявляют о жертвах среди мирного населения;

150 контрактников из Бурятии отказались воевать в Украине;

Власти Беларуси намерены ограничить выезд граждан из страны;

Обвинение требует для Андрея Пивоварова 5 лет колонии;

Новый выпуск серии Олега Куваева «Масяня» называется "Санкт-Мариубург".

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG