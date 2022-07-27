Время Свободы: Удар по Антоновскому мосту

Поможет ли удар по Антоновскому мосту освобождению Херсона * Обращение родственников пропавших в Украине российских военных к Путину * Сокращение поставок российского газа в Европу * Сможет ли Россия переориентироваться на Восток? * Российская космическая программа без сотрудничества с Западом