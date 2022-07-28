Лицом к событию. Передел Украины глазами безумцев

Дмитрий Медведев публикует карту, где Россия "приросла" большим числом украинских территорий. Заодно напомним в эфире прогнозы по поводу распада страны сценаристов сериала "Слуга народа". В гостях - политические аналитики Александр Харебин и Андрей Колесников.
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