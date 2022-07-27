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Время Свободы: 10 тысяч под портретом Путина. Цена гражданства РФ для украинцев

Время Свободы: 10 тысяч под портретом Путина. Цена гражданства РФ для украинцев
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Время Свободы: 10 тысяч под портретом Путина. Цена гражданства РФ для украинцев

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Кремль обстреливает Украину из Беларуси, раздает паспорта на оккупированных территориях и готовит референдумы об их присоединении к РФ *** Польша создает самую крупную сухопутную армию в Европе и покупает 1000 танков у Южной Кореи *** Новая "Манифеста" в Приштине

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