Время Свободы: 10 тысяч под портретом Путина. Цена гражданства РФ для украинцев
Кремль обстреливает Украину из Беларуси, раздает паспорта на оккупированных территориях и готовит референдумы об их присоединении к РФ *** Польша создает самую крупную сухопутную армию в Европе и покупает 1000 танков у Южной Кореи *** Новая "Манифеста" в Приштине
Другие материалы
-
27 июля 2022
Время Свободы: Удар по Антоновскому мосту
-
-
-
22 июля 2022
Время свободы: жизнь под бомбами и мысли о войне
-
-
20 июля 2022
Время Свободы: "Стреляют всем, что может лететь"