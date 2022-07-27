Время Свободы: 10 тысяч под портретом Путина. Цена гражданства РФ для украинцев

Кремль обстреливает Украину из Беларуси, раздает паспорта на оккупированных территориях и готовит референдумы об их присоединении к РФ *** Польша создает самую крупную сухопутную армию в Европе и покупает 1000 танков у Южной Кореи *** Новая "Манифеста" в Приштине