Суд в Комсомольске-на-Амуре оправдал художницу Юлию Цветкову

Суд в Комсомольске-на-Амуре на закрытом заседании оправдал художницу и ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову по делу о распространении порнографии из-за рисунков в паблике "Монологи вагины". Об этом сообщил телеграм-канал "Я/Мы Юлия Цветкова". Информацию Сибирь.Реалии подтвердила её мать Анна Ходырева.

Уточняется, что приговор вынесен по реабилитирующим основаниям. "Процесс длинною в три года завершился победой стороны защиты. Радуемся, но пока не окончательно. В течении 10 дней, прокуратура может пойти в апелляцию", – отмечается в сообщении.

14 июня сторона обвинения запросила три года и два месяца колонии общего режима для художницы Юлии Цветковой по делу о "распространении порнографии".