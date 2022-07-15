Суд в Комсомольске-на-Амуре оправдал художницу Юлию Цветкову

Суд в Комсомольске-на-Амуре на закрытом заседании оправдал художницу и ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову по делу о распространении порнографии из-за рисунков в паблике "Монологи вагины". Об этом сообщил телеграм-канал "Я/Мы Юлия Цветкова". Информацию Сибирь.Реалии подтвердила её мать Анна Ходырева.
Уточняется, что приговор вынесен по реабилитирующим основаниям. "Процесс длинною в три года завершился победой стороны защиты. Радуемся, но пока не окончательно. В течении 10 дней, прокуратура может пойти в апелляцию", – отмечается в сообщении.
14 июня сторона обвинения запросила три года и два месяца колонии общего режима для художницы Юлии Цветковой по делу о "распространении порнографии".
- Художницу и ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову обвиняют в распространении порнографии в интернете из-за рисунков в паблике ВКонтакте "Монологи вагины". Следствие по делу шло более двух лет, в течение которых Цветкова находилась под подпиской о невыезде, а также под домашним арестом. В марте 2021 года суд начал рассматривать дело по существу.
- В ноябре 2019 года суд оштрафовал Цветкову на 75 тысяч рублей по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. В 2020 году суд пересмотрел дело и снизил штраф до 50 тысяч рублей.
- В мае Юлия Цветкова объявила голодовку, требуя, чтобы судебный процесс по её делу прошёл в открытом режиме.
- 14 июня 2022 года Минюст внес Цветкову в реестр "иностранных агентов".
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