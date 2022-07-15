"Лизу убил Путин". Владимир Гройсман об обстреле Винницы

В Виннице подтверждена гибель уже 23 человек, разрушены здания университетов в Николаеве, Харьков вновь подвергся обстрелу;

Признают ли США Россию государством-спонсором терроризма?;

Член Конгресса США Виктория Спартц заявила, что поставляемое Украине оружие может перепродаваться в третьи страны;

Украина и России при посредничестве Турции близки к заключению соглашения о перевозке по Черному морю украинского зерна;

Андрей Пивоваров признан виновным в руководстве «нежелательной» в России организацией и приговорен к 4 годам колонии.

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