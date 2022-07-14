Российские войска подвергли обстрелу центр Винницы, подтверждена гибель более чем 20 человек, среди них двое детей;

Уничтожение российских складов боеприпасов снизило наступательный потенциал российских войск в Донбассе;

Отбывавшая двухлетний срок белорусская журналистка Катерина Андреева приговорена еще к 8 годам колонии по обвинению в госизмене;

Создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев рассказывает о том, как российское общество может противостоять войне в Украине;

Скандал в Грузии: спецслужбы тайно прослушивали редакционные совещания оппозиционных телекомпаний.

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