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Уничтожение российских складов боеприпасов снизило наступательный потенциал российских войск в Донбассе;
Отбывавшая двухлетний срок белорусская журналистка Катерина Андреева приговорена еще к 8 годам колонии по обвинению в госизмене;
Создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев рассказывает о том, как российское общество может противостоять войне в Украине;
Скандал в Грузии: спецслужбы тайно прослушивали редакционные совещания оппозиционных телекомпаний.
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